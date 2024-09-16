Грузия поддержала разработку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Грузия поддерживает разработку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.
По его словам, Грузия выступает за стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси приветствует положительную динамику в подготовке мирного договора между Ереваном и Баку.
«Мы готовы сыграть свою роль в обеспечении мира и стабильности в регионе в меру своих возможностей», — добавил премьер-министр Грузии.
16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что мирный договор между Ереваном и Баку согласован примерно на 80 процентов. Он также отметил, что выгоду от соглашения между Арменией и Азербайджаном в равной степени получат Грузия, Турция и Иран.