Грузия поддержала разработку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Кобахидзе: Грузия поддерживает разработку мирного договора между Баку и Ереваном

Грузия поддерживает разработку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

По его словам, Грузия выступает за стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси приветствует положительную динамику в подготовке мирного договора между Ереваном и Баку.

«Мы готовы сыграть свою роль в обеспечении мира и стабильности в регионе в меру своих возможностей», — добавил премьер-министр Грузии.

16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что мирный договор между Ереваном и Баку согласован примерно на 80 процентов. Он также отметил, что выгоду от соглашения между Арменией и Азербайджаном в равной степени получат Грузия, Турция и Иран.