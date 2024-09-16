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15:45, 16 сентября 2024Бывший СССР

Пашинян прокомментировал согласование текста мирного договора с Азербайджаном

Пашинян: Армения и Азербайджан согласовали 80 процентов текста мирного договора
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Evgenia Novozhenina / Pool Photo / AP

Ереван и Баку согласовали 80 процентов текста мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«В результате почти двухлетних переговоров Армения и Азербайджан смогли в значительной степени согласовать текст соглашения об установлении мира, примерно на 80 процентов», — сказал он.

По словам главы правительства Армении, Азербайджану предложили в ближайшее время подписать согласованные положения, установить дипломатические отношения и продолжить переговоры по всем взаимно значимым вопросам. Он также отметил, что ключевое значение для стабильности и экономического развития региона имеет разблокировка и полноценная работа всех экономических инфраструктур и путей.

Кроме того, Пашинян заявил, что бенефициарами мирного договора между Ереваном и Баку являются не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран. Он отметил, что все они получат от него выгоду в равной степени.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подготовка мирного договора между Баку и Ереваном практически завершена. По его словам, Армения и Азербайджан достигли успехов в процессе разграничения и демаркации границы.

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      Александр Курбатов
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