Пашинян прокомментировал согласование текста мирного договора с Азербайджаном

Пашинян: Армения и Азербайджан согласовали 80 процентов текста мирного договора

Ереван и Баку согласовали 80 процентов текста мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«В результате почти двухлетних переговоров Армения и Азербайджан смогли в значительной степени согласовать текст соглашения об установлении мира, примерно на 80 процентов», — сказал он.

По словам главы правительства Армении, Азербайджану предложили в ближайшее время подписать согласованные положения, установить дипломатические отношения и продолжить переговоры по всем взаимно значимым вопросам. Он также отметил, что ключевое значение для стабильности и экономического развития региона имеет разблокировка и полноценная работа всех экономических инфраструктур и путей.

Кроме того, Пашинян заявил, что бенефициарами мирного договора между Ереваном и Баку являются не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран. Он отметил, что все они получат от него выгоду в равной степени.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подготовка мирного договора между Баку и Ереваном практически завершена. По его словам, Армения и Азербайджан достигли успехов в процессе разграничения и демаркации границы.