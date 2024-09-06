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12:17, 6 сентября 2024Бывший СССР

Алиев назвал мирный договор с Арменией практически завершенным

Алиев: Армения и Азербайджан согласовали 80 процентов текста мирного договора

Фото: Claudia Greco / Reuters

Подготовка мирного договора между Баку и Ереваном практически завершена — стороны согласовали около 80 процентов текста. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает азербайджанское агентство Trend.

«Мы можем достичь мира на Южном Кавказе и сегодня на переговорах по мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией видим, что это возможно», — рассказал Алиев.

По его словам, Армения и Азербайджан достигли успехов в процессе разграничения и демаркации границы — демаркирован 13-километровый участок.

Ранее Алиев обвинил Армению в том, что она специально тянет время для покупки нового вооружения у своих партнеров. Кроме того, он счел непонятной позицию Еревана по упразднению Минской группы ОБСЕ по конфликту в Нагорном Карабахе.

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