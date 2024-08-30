Алиев обвинил Армению в намеренном затягивании времени для закупки оружия

Алиев: Армения затягивает время для закупки нового вооружения

Армения сознательно затягивает время с целью закупки нового вооружения у своих партнеров. Об этом сообщает издание Axar.az со ссылкой на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Армения намеренно затягивает время, закупает новое вооружение у Франции, других западных стран и других сторон, проводит на своей территории военные учения с третьими сторонами», — заявил глава республики в ходе встречи с представителями парламента Турции.

Алиев также считает непонятной позицию Армении по упразднению Минской группы ОБСЕ по конфликту в Карабахе. Президент Азербайджана предполагает, что если недопонимания остались в прошлом и правительство Пашиняна уберет из своей конституции пункты про Карабах, то Минская группа не нужна.

Ранее политолог Ниязи Ниязов высказал мнение, что вступление Азербайджана в БРИКС может способствовать созданию возможной площадки для улучшения отношений с Индией, которая сегодня активно оказывает военно-техническую помощь Армении.