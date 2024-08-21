Названа причина вступления Азербайджана в БРИКС

Политолог Ниязов: Азербайджан через БРИКС и Индию решит вопрос с Арменией

Для Азербайджана БРИКС является площадкой для усиления своих отношений с Индией, которая сегодня активно оказывает военно-техническую помощь Армении. Об этом сказал в разговоре с «Лентой.ру» доктор исторических наук СПбГУ, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

По его словам, Баку беспокоит развитие военно-технического сотрудничества Еревана и Нью-Дели. «Азербайджан желает, чтобы индийская политика взаимодействия с Арменией в военно-технической сфере не была серьезно направлена на усиление конфликтности в Закавказье», — отметил эксперт, оценивая выгоды для Азербайджана от вступления в БРИКС.

Выгоды для Азербайджана, отмечает он, будут больше геополитические, чем геоэкономические. Причина в том, что БРИКС как серьезная экономическая структура с единой экономической системой все еще находится на стадии формирования.

Ниязов также не исключил, что вступление Азербайджана в БРИКС поможет республике еще больше укрепить отношения с Китаем и Россией.

Для Азербайджана БРИКС — это возможность усиления своей геополитической роли на международной арене. Ниязи Ниязов Доктор исторических наук СПбГУ, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа

Ранее Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, где помимо России, Китая и Индии состоят Бразилия, Египет, Иран, ОАЭ, ЮАР и Эфиопия.