Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

МИД Азербайджана: Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС

Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщили в МИД Азербайджана, передает Report.az.

«Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил (...) пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде», — говорится в сообщении агентства.

Днем ранее, 19 августа, о заинтересованности Баку в присоединении к БРИКС заявлял посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы. Отвечая на вопрос о том, подала ли страна заявку на присоединение к объединению он заявил, что желающие вступить в БРИКС фактически образовали «большую очередь».