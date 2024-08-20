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16:42, 20 августа 2024Бывший СССР

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

МИД Азербайджана: Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС

Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщили в МИД Азербайджана, передает Report.az.

«Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил (...) пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде», — говорится в сообщении агентства.

Днем ранее, 19 августа, о заинтересованности Баку в присоединении к БРИКС заявлял посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы. Отвечая на вопрос о том, подала ли страна заявку на присоединение к объединению он заявил, что желающие вступить в БРИКС фактически образовали «большую очередь».

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      Александр Курбатов
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