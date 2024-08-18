Азербайджан вновь выразил желание вступить в БРИКС

Посол Азербайджана в Москве: страна заинтересована в присоединении к БРИКС

Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС. О том, что страна вновь выразила желание вступить туда, заявил посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью ТАСС.

Дипломат ответил на вопрос о том, подал ли Баку официально заявку на присоединение к объединению. По словам Бюльбюль оглы, желающие вступить в БРИКС фактически образовали «большую очередь». «Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе», — добавил посол.

Двумя днями ранее стало известно, что товарооборот России с государствами, входящими в состав БРИКС, за первые пять месяцев текущего года увеличился на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.