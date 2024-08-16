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15:27, 16 августа 2024Экономика

Товарооборот России со странами БРИКС вырос

Алиханов: товарооборот России со странами БРИКС вырос в январе-мае на 6,3 %

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Товарооборот России со странами БРИКС за первые пять месяцев 2024 года увеличился на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, которого цитирует ТАСС.

Министр напомнил, что в 2023-м рост торговли со странами объединения составил 28 процентов, а ее общий объем приблизился к отметке в 300 миллиардов долларов. Около 240 миллиардов из этой суммы пришлось на взаимодействие с Китаем.

«Динамика положительная продолжается. Понятно, что был определенный эффект от мощной переориентации наших товарных потоков, база сильно подросла, но тем не менее позитивная тенденция продолжается», — приводит агентство слова Алиханова.

Ранее отмечалось, что в сравнении с уровнем 2019-2020 годов достигнутый в прошлом году результат вырос в 2,4 раза. Наращиванию торгового оборота способствовало в том числе расширение географии поставок российского зерна.

Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) по итогам 2023 года достигла рекордных 35,7 процента, превзойдя государства «Большой семерки» (G7), чей суммарный показатель сократился до 29 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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