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13:02, 2 апреля 2024Экономика

Товарооборот России с БРИКС рекордно вырос

Товарооборот России со странами БРИКС вырос до рекордных $294 млрд в 2023 году

Фото: Paul Teysen / Unsplash

По итогам 2023 года товарооборот России со странами БРИКС вырос до рекордных 294 миллиардов долларов в денежном выражении. Это составляет 41,4 процента всего объема российской внешней торговли, заявил председатель Делового совета БРИКС Сергей Катырин, его слова приводит ТАСС.

В сравнении с уровнем 2019-2020 годов достигнутый в 2023-м результат вырос в 2,4 раза, уточнил он. Наращиванию торгового оборота способствовало в том числе расширение географии поставок российского зерна. По итогам 2023 года объемы аграрного экспорта РФ на рынки стран-участниц БРИКС превысили отметку в 9 миллиардов долларов, что в 2,6 раза больше в сравнении с показателем 2019-го, пояснил Катырин.

В 2023 году в состав БРИКС помимо РФ входили Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). В 2024-м состав участников пополнился Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Главным партнером России во внешней торговле по итогам 2023 года стал Китай. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за 12 месяцев товарооборот двух стран достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов. При этом большая часть пришлась на экспорт российской продукции (плюс 12,7 процента, до 129,14 миллиарда).

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      Анатолий Акулов
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