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09:12, 3 июля 2024Экономика

Доля БРИКС в мировом ВВП оказалась рекордной

РИА Новости: доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных 35,7 %

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2023 года достигла рекордных 35,7 процента, следует из расчетов РИА Новости, основанных на данных Всемирного банка.

Объединение, включающее десять стран, среди которых Россия, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия, обходит по этому показателю государства «Большой семерки» (G7), чей суммарный показатель сократился в свою очередь до 29 процентов, указали журналисты.

Отмечается, что с 2006 года, когда было создано БРИКС, его удельный вес в глобальной экономике вырос на 10,2 процентного пункта.

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      Дмитрий Воронин
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