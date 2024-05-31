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00:16, 31 мая 2024Экономика

Россия стала четвертой экономикой мира

Всемирный банк назвал Россию четвертой экономикой мира еще в 2021 году

Фото: Unsplash

Российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году. В последующие два года страна сохранила за собой эти позиции, передает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности, согласно которым Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП. Москва потеснила Японию (3,7 процента) и Германию (3,4 процента).

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      Марина Совина
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