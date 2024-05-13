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19:24, 13 мая 2024Экономика

В ЦБ оценили рост российской экономики

ЦБ: темпы роста российской экономики составили 4,6 % в январе-марте

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

По итогам первого квартала 2024 года темпы роста российской экономики составили 4,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщается в комментарии Центробанка (ЦБ) к своему среднесрочному прогнозу.

В апреле-июне, как ожидают в регуляторе, ВВП России вырастет на 4,4 процента. В дальнейшем темпы увеличения экономики замедлятся до 0,5-1,5 процента в четвертом квартале. Подобную динамику в ЦБ связали с рядом факторов, включая эффект от жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Среди факторов, которые будут тормозить развитие российской экономики, в регуляторе выделили продолжающийся в стране кадровый голод, отсутствие охлаждения в сегменте потребительского кредитования, а также сохранение инфляции, которая по-прежнему значительно превышает целевой уровень в 4 процента.

Ранее в ЦБ спрогнозировали годовые темпы роста потребительских цен в стране на уровне 7,7 процента по итогам второго квартала. При этом вернуться к целевой отметке, согласно ожиданиям регулятора, не удастся до 2025 года.

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