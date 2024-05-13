В ЦБ спрогнозировали снижение темпов роста российской экономики

ЦБ: темпы роста ВВП России замедлятся во втором квартале 2024 года

В Центробанке (ЦБ) ожидают замедления темпов роста российской экономики со второго квартала 2024 года под влиянием эффектов от жесткой денежно-кредитной политики. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ считают, что именно на апрель-июнь придется максимальное влияние предыдущих повышений ключевой ставки. В свою очередь, «проинфляционные сюрпризы», как отметили в регуляторе, потребуют более длительных жестких денежно-кредитных условий.

К настоящему времени признаков устойчивого снижения экономической активности населения и охлаждения потребительского кредитования на внутреннем рынке не наблюдается. Среди основных рисков ЦБ выделил и сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Дальнейшее обострение кадрового голода в стране может привести к «еще большему отставанию производительности труда от роста реальных заработных плат», заключили в регуляторе.

По итогам заседания 26 апреля руководство ЦБ третий раз подряд сохранило ключевую ставку на уровне в 16 процентов годовых. Тогда в регуляторе отметили слишком медленное снижение инфляционного давления и сохраняющийся повышенный внутренний спрос, который превышает возможности предложения. Все эти факторы, как указали в ЦБ, пока не дают перейти к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики.