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16:57, 13 мая 2024Экономика

В ЦБ спрогнозировали снижение темпов роста российской экономики

ЦБ: темпы роста ВВП России замедлятся во втором квартале 2024 года

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В Центробанке (ЦБ) ожидают замедления темпов роста российской экономики со второго квартала 2024 года под влиянием эффектов от жесткой денежно-кредитной политики. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ считают, что именно на апрель-июнь придется максимальное влияние предыдущих повышений ключевой ставки. В свою очередь, «проинфляционные сюрпризы», как отметили в регуляторе, потребуют более длительных жестких денежно-кредитных условий.

К настоящему времени признаков устойчивого снижения экономической активности населения и охлаждения потребительского кредитования на внутреннем рынке не наблюдается. Среди основных рисков ЦБ выделил и сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Дальнейшее обострение кадрового голода в стране может привести к «еще большему отставанию производительности труда от роста реальных заработных плат», заключили в регуляторе.

По итогам заседания 26 апреля руководство ЦБ третий раз подряд сохранило ключевую ставку на уровне в 16 процентов годовых. Тогда в регуляторе отметили слишком медленное снижение инфляционного давления и сохраняющийся повышенный внутренний спрос, который превышает возможности предложения. Все эти факторы, как указали в ЦБ, пока не дают перейти к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики.

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      Анатолий Акулов
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