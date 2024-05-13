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18:34, 13 мая 2024Экономика

В ЦБ спрогнозировали рост цен в России

ЦБ: годовая инфляция в России составит 7,7 процента во втором квартале 2024 года

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По итогам второго квартала темпы роста потребительских цен в России в годовом выражении составят 7,7 процента. Такой прогноз содержится в комментарии Центробанка (ЦБ), опубликованном на сайте регулятора.

В документе уточняется, что по итогам апреля-июня годовая инфляция в стране с большой долей вероятности не изменится. В январе-марте показатель находился на уровне в 7,7 процента.

При этом с учетом сезонной корректировки годовая инфляция в этот период времени замедлилась до 5,7 процента. Показатель базового (без учета сезонных колебаний) роста потребительских цен в стране в январе-марте находился на уровне в 6,5 процента.

Согласно апрельскому прогнозу регулятора, годовая инфляция в России по итогам 2024-го снизится до 4,3-4,8 процента. Вернуться к целевому уровню в 4 процента удастся не раньше 2025 года, резюмировали в Центробанке.

Ранее в ЦБ спрогнозировали замедление роста российской экономики со второго квартала 2024 года. Как считают в регуляторе, подобной динамике будут способствовать в том числе эффекты от жесткой денежно-кредитной политики. Кроме того, на ситуацию будет влиять продолжающийся кадровый голод, который тормозит наращивание производительности труда в стране.

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      Анатолий Акулов
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