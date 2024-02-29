Путин заявил о бурной трансформации мировой экономики

Путин: многие прежние монополии и стереотипы мировой экономики рушатся

Президент России Владимир Путин рассказал о бурной трансформации мировой экономики. Этот вопрос он затронул в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, в настоящий момент в глобальной экономике разрушаются прежние монополии и стереотипы. Так, к 2028 году доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательской способности вырастет до 36,6 процента. За то же время доля стран G7 сократится до 27,8 процента, подчеркнул президент.

Во время выступления Путин также подчеркнул, что вся российская экономика во время спецоперации проявила гибкость и устойчивость. Как напомнил глава государства, на производствах работа сейчас ведется в три смены. Он поблагодарил инженеров, предпринимателей за труд в интересах страны.

