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12:45, 29 февраля 2024Экономика

Путин заявил о бурной трансформации мировой экономики

Путин: многие прежние монополии и стереотипы мировой экономики рушатся

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал о бурной трансформации мировой экономики. Этот вопрос он затронул в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, в настоящий момент в глобальной экономике разрушаются прежние монополии и стереотипы. Так, к 2028 году доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательской способности вырастет до 36,6 процента. За то же время доля стран G7 сократится до 27,8 процента, подчеркнул президент.

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Во время выступления Путин также подчеркнул, что вся российская экономика во время спецоперации проявила гибкость и устойчивость. Как напомнил глава государства, на производствах работа сейчас ведется в три смены. Он поблагодарил инженеров, предпринимателей за труд в интересах страны.

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