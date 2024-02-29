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12:29, 29 февраля 2024Экономика

Путин заявил о гибкости и устойчивости экономики России

Путин: во время спецоперации экономика России проявила гибкость и устойчивость
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вся российская экономика во время спецоперации проявила гибкость и устойчивость, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Его слова приводит РИА Новости.

Как напомнил глава государства, на производствах работа сейчас ведется в три смены. Он поблагодарил инженеров, предпринимателей за труд в интересах страны.

По словам президента, российский бизнес отправил за эти два года миллиарды рублей на поддержку бойцов СВО, перечисляя средства помогающим им фондам и волонтерам.

Путин также отметил, что Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы, а попытки ослабить страну изнутри провалились.

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      Дмитрий Воронин
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