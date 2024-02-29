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12:18, 29 февраля 2024Россия

Путин рассказал о преодоленных Россией вызовах

Президент Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что власти РФ отразили агрессию международного терроризма и не позволили разорвать страну на части. По заявлению Путина, попытки ослабить Россию изнутри провалились.

Как сообщалось ранее, Путин оглашает послание Федеральному собранию и как действующий глава государства, и как кандидат в президенты.

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      Марк Леонов
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