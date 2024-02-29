Путин огласит послание Федеральному собранию сразу в двух качествах

Песков: Путин огласит послание как президент и как кандидат в президенты

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию и как действующий глава государства, и как кандидат в президенты. О том, что президент выступит сразу в двух качествах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков , которого цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, в выступлении Путина будут тезисы его предвыборной программы.

Выступление перед Федеральным собранием является конституционной обязанностью главы государства, напомнил пресс-секретарь. Он отметил, что в послании будут сделаны важные для истории России заявления.

Начало выступления Путина ожидается 29 февраля в 12:00. Незадолго до этого в Гостином дворе были замечены военнослужащие.