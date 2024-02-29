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10:30, 29 февраля 2024Россия

В Гостином дворе перед посланием Путина заметили военных

Журналисты заметили военных в Гостином дворе перед посланием президента Путина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Гостином дворе перед посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию заметили военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Канал выложил фотографию, на которой видны девятнадцать человек в военной форме. Как уточняют журналисты, на снимок попали участники СВО, представленные к высшим государственным наградам.

«Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина», — подписали фото авторы канала.

20 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что участники СВО будут приглашены на мероприятие. «Наши герои, которые участвовали или участвуют в СВО, конечно же, будут присутствовать», — заявлял представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

Путин огласит послание сегодня, 29 февраля в 12:00. В речи от 2023 года российский лидер объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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      Марк Леонов
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