Президент России Путин 29 февраля огласит послание Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в четверг, 29 февраля. Оно начнется в 12:00 по московскому времени, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Согласно Конституции, президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях глава государства обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку ситуации в стране.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Кремль не стал анонсировать темы послания, но Путин сам раскрыл его суть

По словам Пескова, темы, которые затронет глава государства, анонсироваться заранее не будут.

Однако, как рассказал сам Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», предстоящее послание Федеральному собранию будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

Это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет Владимир Путин президент России

В Государственной Думе предположили, что Путин будет говорить об СВО на Украине и экономике

В своем послании Федеральному Собранию президент затронет темы внутренней политики и специальной военной операции (СВО) на Украине, а также вопросы экономики и другие темы, предположил депутат Госдумы Дмитрий Перминов.

«Я думаю, что это будет выступление, в котором президент коснется многих сфер жизни России. Он уделит внимание вопросам, связанным со спецоперацией, затронет внутреннюю политику: развитие производства, рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан», — полагает он.

Парламентарий добавил, что о внешней политике России Путин выскажется в контексте СВО. Также глава государства может дать оценку импортозамещению, что напрямую связано с экономикой страны, считает Перминов.

Кроме того, стало известно, что на церемонию оглашения послания парламенту приглашены участники СВО.

Где смотреть послание Путина Федеральному Собранию?

Помимо федеральных телеканалов, которые начнут трансляцию в 12:00 по московскому времени, послание президента покажут в 22 кинотеатрах 20 городов России, сообщил глава отдела коммуникаций сети кинотеатров «Синема 5» Артем Павловский.

покажут трансляцию послания президента Владимира Путина в кинотеатрах 20 городов России

Также послание главы государства покажут на больших уличных экранах МАЕР в Москве и других крупных городах страны. В компании уточнили, что помимо видеотрансляции послания на экраны будут также выведены ключевые цитаты из речи президента.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ожидается, что трансляция охватит свыше 15,2 миллиона человек с 29 февраля по 1 марта.

Предыдущее послание Федеральному собранию Путин огласил 21 февраля 2023 года в Гостином дворе. В своей речи президент перечислил стоящие перед страной задачи и объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.