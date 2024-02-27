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14:00, 27 февраля 2024Россия

Послание Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 20 городов России

Послание Путина Федеральному собранию покажут в кино в 20 городах России

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 20 городов России. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела коммуникаций сети кинотеатров «Синема 5» Артем Павловский.

Речь идет о 22 кинотеатрах, уточнил он.

Выступление Путина будут показывать бесплатно, подчеркнул Павловский. «За такие трансляции деньги не берут», — пояснил он. Представитель «Синема 5» отметил, что показ организован по инициативе самой компании. «Мы рассматриваем это как наш вклад в развитие страны, укрепление общества», — добавил Павловский.

Президент России огласит послание федеральному собранию в четверг, 29 декабря. По словам самого Путина, послание будет постановкой задач «на ближайшие как минимум шесть лет».

Ранее в Кремле рассказали об отношении к трансляциям послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в кинотеатрах.

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      Алан Босиков
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