В Кремле прокомментировали решение показать послание Путина в кинотеатре

Песков о показе послания Путина в кинотеатрах: это то, что привлекает зрителя

Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Так он прокомментировал решение показать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в одном из пермских кинотеатров.

Также во время общения с журналистами Песков уточнил время оглашения послания. Оно начнется в полдень 29 февраля, сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, что президент лично работает над текстом послания. По его словам, Путин будет готовиться к оглашению послания 26, 27 и 29 февраля.