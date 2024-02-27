В российском кинотеатре покажут послание Путина Федеральному собранию

В кинотеатре Перми бесплатно покажут послание Путина Федеральному собранию

В кинотеатре Перми «Синема 5», расположенном в торговом центре iMALL «Эспланада», 29 февраля бесплатно покажут послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Анонс кинопоказа опубликован на сайте кинотеатра.

Церемонию оглашения послания покажут в прямом эфире в 14:00 по местному времени (12:00 по московскому времени). Проход на трансляцию будет возможен только при наличии свободных мест. Забронировать место можно заранее на сайте. На момент написания заметки в зале занята половина мест.

На подготовленном к трансляции постере изображены Путин и надпись «Цели будут достигнуты».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков описал процесс подготовки к посланию как «весьма напряженный». По его словам, глава государства будет готовиться в течение трех дней подряд, а сам текст послания будет исключительно «президентским». Путин описал содержание послания как постановку задач на ближайшие шесть лет.

Ранее в феврале жителям Вологды решили показать интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в кинотеатре, которое было опубликовано в ночь на 9 февраля.