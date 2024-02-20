Путин раскрыл подробности готовящегося послания Федеральному собранию
Послание Федеральному собранию, которое готовит президент России Владимир Путин, будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Подробности своей речи глава государства раскрыл в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», пишет РИА Новости.
«Это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — сказал он.
Путин также обратился к присутствующим и заявил, что ждет он них сильных идей, которые можно сформулировать не только в рамках послания, но и в развитии России на ближайшую историческую перспективу.
Ранее стало известно, что президент обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Место его оглашения пока не озвучено, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что о нем сообщат в установленные сроки. По словам представителя Кремля, темы, которые затронет глава государства, анонсироваться заранее не будут.