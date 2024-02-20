Путин раскрыл подробности готовящегося послания Федеральному собранию

Путин: послание Федеральному собранию будет постановкой задач на шесть лет

Послание Федеральному собранию, которое готовит президент России Владимир Путин, будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Подробности своей речи глава государства раскрыл в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», пишет РИА Новости.

«Это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — сказал он.

Путин также обратился к присутствующим и заявил, что ждет он них сильных идей, которые можно сформулировать не только в рамках послания, но и в развитии России на ближайшую историческую перспективу.

Ранее стало известно, что президент обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Место его оглашения пока не озвучено, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что о нем сообщат в установленные сроки. По словам представителя Кремля, темы, которые затронет глава государства, анонсироваться заранее не будут.