Кремль анонсировал дату выступления Путина с посланием к Федеральному собранию

Кремль: Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Анонс выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.

Каких-либо подробностей о предстоящем обращении не приводится.

Послание главы государства Федеральному собранию является ежегодным. В 2023-м году оно состоялось 21 февраля.

В 2023-м году Путин в выступлении перед депутатами Госдумы и членами Совфеда заявил, что Россия готова к любым стоящим перед страной вызовам и отметил сплоченность народа. В ходе оглашения послания президент, в частности, дал поручение Минобороны по ядерному оружию и пообещал увеличить налоговые выплаты на лечение и учебу.