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13:53, 21 февраля 2023Россия

Путин дал поручение Минобороны по ядерному оружию

Президент России Путин поручил Минобороны быть готовым к новым испытаниям ядерного оружия

Минобороны России надлежит быть готовым к новым испытаниям ядерного оружия. Такое поручение в ходе послания к Федеральному собранию дал президент Владимир Путин. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Также президент поручил быть готовыми к испытаниям и руководству Росатома.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не станет первой испытывать ядерное оружие, но сделает это лишь после того как такие испытания проведут США.

Путин оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

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Марк Леонов
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