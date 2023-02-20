Президент Владимир Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, огласит послание Федеральному собранию. Об этом ранее сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«21 февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — сказал он.

В понедельник, 20 февраля, Песков рассказал, что Путин все еще работает над посланием. Степень готовности текста в Кремле не уточнили.

Президент сделает акцент на теме СВО

По словам Пескова, президент в своем послании сделает акцент на специальной военной операции (СВО) на Украине. Среди других тем, которые озвучил представитель главы государства, — экономика и социальная сфера.

В Кремле отметили, что в целом речь президента будет посвящена «текущей ситуации».

Помимо депутатов и сенаторов на оглашении послания будут присутствовать участники спецоперации, а иностранные журналисты на него не приглашены.

Послание запланировано на 12:00 по Москве

Сообщается, что послание главы государства будут транслировать три федеральных канала — Первый канал, «Россия 1» и НТВ. Сейчас, по данным сервиса телепрограммы «Яндекса», в сетках телеканалов оно стоит на 12:00 по московскому времени.

В сетке вещания на выступление Путина отведен один час, однако в Кремле назвали это формальностью.

Самым длинным за все годы стало послание Федеральному собранию, которое президент огласил 1 марта 2018 года. Оно продлилось 1 час 55 минут, отмечал ТАСС.

Обе палаты парламента на следующий день проведут внеплановые заседания, однако это призывали не связывать с посланием

Депутаты Государственной Думы соберутся 22 февраля в полдень. Внеплановое заседание Совета Федерации, как сообщало РИА Новости со ссылкой на свой источник, пройдет в 15 часов.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко объяснила, что внеочередное заседание перенесено с 1 марта по просьбе правительства.

При этом глава комитета по обороне Андрей Картаполов предположил, что на заседание Думы, которое пройдет после послания президента, вряд ли будут вынесены важные решения в военной области. Он добавил, что ждать объявления крупных решений Думы по военной операции на Украине не стоит.

В 2022 году послания президента Федеральному собранию не было

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства.

Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании перед выборами президента.