В Госдуме связали внеплановое заседание с посланием Путина

Депутат Журова связала внеплановое заседание Госдумы 22 февраля с итогами послания Путина

Внеплановые заседания Государственной думы и Совета Федерации 22 февраля могут быть связаны с итогами послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По словам депутата, парламентариям пока не сообщили о повестке внеочередного заседания.

«Может быть, по итогам послания что-то. Обычно такое может быть, мы же оперативно можем собраться, когда нужно, у нас нет таких проблем, регламент позволяет это сделать. Может быть, будет что-то озвучено такое президентом, что потребует сбора заседания, но пока я не слышала», — сказала она.

Мы уже делаем логический вывод, что в послании Федеральному собранию что-то будет озвучено, что требует быстрого рассмотрения в первом чтении, какого-то законопроекта Светлана Журова депутат Госдумы

При этом Журова, отметила, что накануне, 14 февраля, на Совете Думы вопрос о проведении внепланового заседания не поднимался.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал «Ленте.ру», что тоже не знает тему заседания. Как и Журова, он связывает ее с выступлением Владимира Путина перед депутатами и сенаторами.

«Пока еще ничего неизвестно, пока не знаю. Наверное, после послания президента будет что-то ясно. Пока я не в курсе», — сообщил он.

Внеплановое заседание

О внеплановом заседании верхней и нижней палат российского парламента сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Федерации. Оно пройдет 22 февраля в 15 часов. В системе обеспечения законодательной деятельности заседание Госдумы намечено на 12 часов 22 февраля.

Сенатор Вячеслав Тимченко уточнил агентству РИА Новости, что заседание верхней палаты парламента будет посвящено принятию законов по правовой интеграции новых регионов России. Сенатор Николай Журавлев утверждает, что оперативно будут рассмотрены два закона, связанные с изменениями бюджетного законодательства, говорится в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Позже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, что внеочередное заседание перенесено с 1 марта по просьбе правительства. «Правительство обратилось к нам с просьбой: до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта и нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц», — заявила она.

21 февраля, за день до внепланового заседания, пройдет послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства сделает акцент на специальной военной операции, а также на вопросах экономики и социальной сферы.