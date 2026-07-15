Журова одной фразой объяснила причину недопуска россиян в зимних видах спорта

Журова объяснила недопуск россиян в зимних видах спорта фразой «они трясутся от страха»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова одной фразой объяснила причину недопуска россиян в зимних видах спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова отметила, что в зимних видах спорта европейское лобби оказывает значительное влияние на решения международных федераций. «В зимних видах спорта, где европейское лобби велико, прослеживается политическое давление. Они там трясутся от страха», — заявила депутат.

По ее словам, Международный олимпийский комитет (МОК) способен справиться с выпадом министров иностранных дел стран Евросоюза, поскольку объединяет спортсменов всего мира. Журова подчеркнула, что большинство стран заинтересовано в участии российских атлетов в международных соревнованиях.

7 июля исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Руководители МИД стран Евросоюза осудили это решение 13 июля.