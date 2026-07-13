Каллас оценила решение МОК вернуть россиян на международные турниры

Страны ЕС осудили решение МОК вернуть российских спортсменов на турниры

Страны Евросоюза (ЕС) оценили решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит ТАСС.

Каллас заявила, что главы МИД Евросоюза категорически осудили решение МОК снять ограничения с россиян.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис раскритиковал возвращение россиян на турниры. Он заявил, что участие российских и белорусских спортсменов с флагами и гимнами своих стран в международных турнирах разрушает политику их изоляции.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.