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10:15, 15 июля 2026Мир

Захарова усомнилась в искренности Нидерландов после осквернения советских могил

Захарова: Реакция Нидерландов на осквернение могил советских воинов недостаточна
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Globallookpress.com

Реакция властей в Нидерландах с одним лишь осуждением осквернения надгробий советских воинов недостаточна. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, ее слова передает РИА Новости.

«Мне сложно сказать о степени их искренности, но я подразумеваю, что она недостаточная — эта искренность. Мало в данной ситуации сказать о том, что они [власти Нидерландов] это все порицают», — отметила Захарова.

Ранее в правительстве Нидерландов прокомментировали инцидент. Министр обороны Дилан Йешилгез-Зегериус сказала, что осквернение захоронений советских воинов является недопустимым.

Вандалы осквернили более 150 могил, находящихся на территории мемориального комплекса «Советское поле славы» под нидерландским Лесденом. Директор фонда, ухаживающего за этим местом, Ремко Рейдинг описал случившееся как «ужасно, больно и печально».

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