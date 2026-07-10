Захарова: Россия не забудет осквернение памяти советских воинов в Нидерландах

Россия не забудет осквернение надгробий советских воинов в Нидерландах и сделает все, чтобы этот инцидент не замалчивали. Об этом написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Именно вы годами последовательно разрушали уважение к исторической памяти. И сегодняшнее осквернение воинских захоронений является прямым следствием этой политики. Это ваша зона ответственности. Мы это очередное преступление не забудем и замолчать не позволим», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили более 150 могил советских воинов, находящихся на территории мемориального комплекса «Советское поле славы». Директор фонда, ухаживающего за этим местом, Ремко Рейдинг описал случившееся как «ужасно, больно и печально».

Осквернение памяти советских воинов также раскритиковала глава Минобороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус. Она назвала подобные инциденты недопустимыми.