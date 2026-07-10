Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:34, 10 июля 2026Мир

В стране ЕС резко высказались об осквернении памяти советских воинов

Глава МО Нидерландов Йешилгез-Зегериус раскритиковала осквернение могил советских воинов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Осквернение более 150 могил советских воинов под Лесденом является недопустимым. Так министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус прокомментировала инцидент, передает RTV Utrecht.

«Это совершенно неприемлемо. Держитесь подальше от воинских захоронений. Точка. Воинские захоронения являются местом последнего упокоения и заслуживают уважения», — подчеркнула глава оборонного ведомства.

Ранее РИА Новости сообщили, что вандалы осквернили более 150 могил советских воинов, находящихся на территории мемориального комплекса «Советское поле славы». Директор одноименного фонда Ремко Рейдинг описал случившееся как «ужасно, больно и печально».

11 мая в Вене начали расследование после того, как неизвестные осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в ночь с 8 на 9 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Губернатор показал мощный пожар после атаки ВСУ на российское нефтехранилище и предприятие
    Главный проект принца Гарри оказался под угрозой отмены
    Трамп заявил о продолжении переговоров между США и Ираном
    Глобальные поставки погрузившегося в кризис автогиганта заметно упали
    В России рассказали о пытках сверлами и кандалами в украинском плену
    Автовладельцев предупредили об опасности
    26-летнюю дочь Дмитрия Маликова заметили в образе за 13 миллионов рублей
    В финале травяного турнира «Большого шлема» сыграют два теннисиста с аллергией на траву
    Стоянов раскрыл эмоции от ухода из жизни Олейникова
    Песню «Россия для кавказцев» признали экстремистской
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok