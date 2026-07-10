В стране ЕС резко высказались об осквернении памяти советских воинов

Глава МО Нидерландов Йешилгез-Зегериус раскритиковала осквернение могил советских воинов

Осквернение более 150 могил советских воинов под Лесденом является недопустимым. Так министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус прокомментировала инцидент, передает RTV Utrecht.

«Это совершенно неприемлемо. Держитесь подальше от воинских захоронений. Точка. Воинские захоронения являются местом последнего упокоения и заслуживают уважения», — подчеркнула глава оборонного ведомства.

Ранее РИА Новости сообщили, что вандалы осквернили более 150 могил советских воинов, находящихся на территории мемориального комплекса «Советское поле славы». Директор одноименного фонда Ремко Рейдинг описал случившееся как «ужасно, больно и печально».

11 мая в Вене начали расследование после того, как неизвестные осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в ночь с 8 на 9 мая.