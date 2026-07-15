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10:04, 15 июля 2026Ценности

В сети обсудили внешность 46-летней Виктории Бони без фильтров на новом видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @victoriabonya

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня показала естественную внешность крупным планом и подверглась обсуждению в сети. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» записала видео с тестированием консилеров своего косметического бренда Bonya beauty. Так, она предстала перед камерой в пестром наряде и показала лицо без макияжа. На размещенных кадрах видно, что у знаменитости присутствуют небольшие темные круги под глазами и морщины.

Ролик Бони набрал 2,5 миллиона просмотров и почти 60 тысяч лайков. Подписчики оценили естественную красоту телезвезды в комментариях: «Все мы немного Боня по утрам», «Вблизи очень уж потасканный вид, даже с косметикой», «Пора делать новую пластику», «Как приятно смотреть на красивую женщину без фильтров. Очень красивая!», «Вика без фильтров — хороший ход конем», «Красотка».

В июне Виктория Боня высказалась о современных стандартах красоты.

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