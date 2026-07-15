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10:15, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Российский блогер предрек превращение Украины в террористический хаб Европы

Блогер Стас Васильев: Украина может превратиться в террористический хаб Европы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Украина в будущем может превратиться в личный террористический хаб Европы, заявил российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!». Такую судьбу стране он предрек в эфире радио Sputnik.

Как отметил Васильев, Америка и Европа соревнуются и пытаются перетянуть Украину на свою сторону. При этом каждая из сторон старается захватить как можно большую часть государства.

«Если победит в конечном итоге "коалиция желающих" (представленная преимущественно странами Европы — прим. «Ленты.ру»), то, конечно, они заберут Украину себе в качестве своего личного террористического хаба, через который они смогут продавать оружие и Мексике, и всем остальным странам», — предположил блогер.

Ранее стало известно, что Болгария больше не будет входить в «коалицию желающих» по Украине. Об этом сообщил премьер-министр республики Румен Радев. Как заявил политолог Андрей Кортунов, причиной такого решения Болгарии стало растущее раздражение стратегией Европы в украинском конфликте и постоянным ростом финансовых требований со стороны Европейского союза.

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