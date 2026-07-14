Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 14 июля 2026Мир

Названа причина выхода Болгарии из «коалиции желающих» по Украине

Политолог Кортунов: В Болгарии растет раздражение стратегией Европы по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Teresa Suarez / Pool via Reuters

Причиной выхода Болгарии из «коалиции желающих» по Украине стало растущее раздражение стратегией Европы в украинском конфликте и постоянным ростом финансовых требований со стороны Европейского союза (ЕС). Такое мнение высказал политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, его слова приводит News.ru.

Ранее болгарский премьер Румен Радев заявил, что Болгария больше не будет участвовать в деятельности «коалиции желающих» по Украине. Он подчеркнул, решение украинского конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в дипломатической миссии, которая положит ему конец.

«В Болгарии постепенно растет раздражение в отношении перспектив европейской стратегии по Украине. Брюссель все время обещает: еще одно усилие, еще год или полгода и можно будет начать переговоры о мире с Москвой. Но время идет, ничего не происходит, а бюджетные требования только повышаются», — отметил он.

При этом эксперт отметил, что выход Болгарии из «коалиции желающих» не означает ее перехода на сторону Москвы, и София по-прежнему будет оказывать избирательную поддержку Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский похвалил российские ракеты
    Главный тренер баскетбольной сборной оценил решение МОК вернуть россиян
    Стало известно о грядущей отставке Кирилла Буданова
    Названы три причины перестановок в правительстве Украины
    Лавров прокомментировал атаки ВСУ в Черном и Азовском море
    Обвинения Украины в превращении ЗАЭС в военную базу России оказались бездоказательными
    Раскрыт возможный ответ России на передачу Украине лицензий по производству ракет SCALP
    Восстановление ведущей экономики Европы оказалось под угрозой срыва
    SpaceX запустила 29 спутников Starlink
    Захарова ответила заинтересовавшейся российской рыбой Каллас
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok