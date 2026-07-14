Политолог Кортунов: В Болгарии растет раздражение стратегией Европы по Украине

Причиной выхода Болгарии из «коалиции желающих» по Украине стало растущее раздражение стратегией Европы в украинском конфликте и постоянным ростом финансовых требований со стороны Европейского союза (ЕС). Такое мнение высказал политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, его слова приводит News.ru.

Ранее болгарский премьер Румен Радев заявил, что Болгария больше не будет участвовать в деятельности «коалиции желающих» по Украине. Он подчеркнул, решение украинского конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в дипломатической миссии, которая положит ему конец.

«В Болгарии постепенно растет раздражение в отношении перспектив европейской стратегии по Украине. Брюссель все время обещает: еще одно усилие, еще год или полгода и можно будет начать переговоры о мире с Москвой. Но время идет, ничего не происходит, а бюджетные требования только повышаются», — отметил он.

При этом эксперт отметил, что выход Болгарии из «коалиции желающих» не означает ее перехода на сторону Москвы, и София по-прежнему будет оказывать избирательную поддержку Киеву.