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10:06, 15 июля 2026Экономика

Российский фондовый рынок назвали безыдейным

Аналитик Локтюхов: Ближайшей целью отката индекса Мосбиржи стал уровень 2100 пунктов
Дмитрий Воронин
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Индекс Мосбиржи сохранит инерцию к снижению, а ближайшей целью его отката стал уровень 2100 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Его комментарий по российскому фондовому рынку поступил «Ленте.ру».

«Рынок акций остается выраженно безыдейным: рост нефтяных котировок практически не оказывает поддержки рынку, слаб спрос даже на неплохие с дивидендной точки зрения бумаги, по которым на этой неделе состоятся дивотсечки», — подчеркивает аналитик. По его словам, из-за неблагоприятной общерыночной конъюнктуры высоким остается риск «глубоких постдивидендных откатов даже по сильным бумагам и ухода индекса Мосбиржи в зону 1800-2000 пунктов».

Индекс Мосбиржи вырос 14 июля по итогам основной торговой сессии на 0,27 процента, но ослаб вечером на 0,4 процента. К моменту написания материала показатель снижался на 1,46 процента, до 2139,13 пункта.

Геополитическая неопределенность и другие сохраняющиеся негативные факторы делают отечественный рынок акций «хронически недофинансированным», отмечал ранее директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

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