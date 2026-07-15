Российский фондовый рынок назвали безыдейным

Аналитик Локтюхов: Ближайшей целью отката индекса Мосбиржи стал уровень 2100 пунктов

Индекс Мосбиржи сохранит инерцию к снижению, а ближайшей целью его отката стал уровень 2100 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Его комментарий по российскому фондовому рынку поступил «Ленте.ру».

«Рынок акций остается выраженно безыдейным: рост нефтяных котировок практически не оказывает поддержки рынку, слаб спрос даже на неплохие с дивидендной точки зрения бумаги, по которым на этой неделе состоятся дивотсечки», — подчеркивает аналитик. По его словам, из-за неблагоприятной общерыночной конъюнктуры высоким остается риск «глубоких постдивидендных откатов даже по сильным бумагам и ухода индекса Мосбиржи в зону 1800-2000 пунктов».

Индекс Мосбиржи вырос 14 июля по итогам основной торговой сессии на 0,27 процента, но ослаб вечером на 0,4 процента. К моменту написания материала показатель снижался на 1,46 процента, до 2139,13 пункта.

Геополитическая неопределенность и другие сохраняющиеся негативные факторы делают отечественный рынок акций «хронически недофинансированным», отмечал ранее директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.