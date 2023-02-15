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10:50, 15 февраля 2023Россия

Матвиенко объяснила назначение внепланового заседания Совфеда

Спикер Совфеда Матвиенко объяснила просьбой правительства перенос заседания на 22 февраля

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Перенос заседания Совета Федерации (СФ) связан с просьбой правительства. Так назначение внепланового заседания 22 февраля вместо 1 марта объяснила спикер СФ Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

«Правительство обратилось к нам с просьбой: до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта и нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц», — заявила она.

За день до возможного внепланового заседания парламента — во вторник, 21 февраля, — состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Оно пройдет в Гостином дворе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в послании глава государства сделает акцент на специальной военной операции, а также на вопросах экономики и социальной сферы.

Ранее РБК со ссылкой на три источника, близких к обсуждению вопроса, сообщал, что после оглашения Путиным послания Федеральному собранию Кремль запланировал митинг-концерт в Лужниках. Собеседники издания заявляли, что мероприятие может состояться в среду, 22 февраля, подчеркивая, что в нем должен принять участие президент.

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Марк Леонов
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