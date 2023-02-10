Стало известно о возможном концерте в Лужниках после послания Путина

РБК: после послания Путина Федеральному собранию 22 февраля планируется концерт в Лужниках

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Кремль запланировал проведение митинг-концерта в Лужниках. Об этом сообщили РБК три источника, знакомые с обсуждением вопроса.

Они уточнили, что мероприятие может состояться в среду, 22 февраля, и добавили, что в нем должен принять участие Путин. Один из собеседников издания подчеркнул, что концерт в Лужниках станет «продолжением» послания парламенту.

Помимо митинг-концерта, в Лужниках могут быть организованы площадки на военно-патриотическую тематику, при этом окончательного решения по этому вопросу не принято. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на данные источников РБК, заявил, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках.

Последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта 2022 года в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Тогда Дептранс Москвы заявил, что на концерт-митинг в Лужниках приехало рекордное за пять лет число зрителей — по данным департамента, так много людей не было даже на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

В ходе концерта глава государства задал зрителям вопрос о любви к России. «Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте: "Мы любим Россию?"» — призвал президент. Аудитория прокричала: «Да!» Путин в ходе своего выступления также напомнил, что с 2014 года страна немало сделала для того, чтобы «поднять» Крым и Севастополь.