На концерт-митинг в «Лужники» приехало рекордное за пять лет число зрителей

Дептранс сообщил о рекордном за пять лет числе зрителей на концерте в «Лужниках»

Департамент транспорта Москвы заявил, что на концерт-митинг в «Лужниках» приехало рекордное за пять лет число зрителей. По данным департамента, так много людей не было даже на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает Telegram-канал дептранса.

Уточняется, что в день акции, приуроченной к восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, московский транспорт работает в штатном режиме и справляется с нагрузкой.

«Мы полностью контролируем ситуацию, для удобства пассажиров запустили минимальный интервал движения поездов на МЦК, открыли турникеты в метро для быстрого и комфортного выхода», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоялся 18 марта на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве. В программе мероприятия были заявлены выступления звезд отечественной эстрады. Также на концерте с речью выступил президент Владимир Путин.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.