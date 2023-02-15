Стало известно о внеплановом заседании Госдумы и Совфеда

РИА Новости: Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля

Государственная Дума и Совет Федерации соберутся на внеплановое заседание в среду, 22 февраля. Об этом сообщил источник РИА Новости в верхней палате парламента.

«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15.00 — мы [Совет Федерации]», — сказал собеседник информагентства.

В свою очередь, сенатор Вячеслав Тимченко уточнил, что заседание верхней палаты парламента будет посвящено принятию законов по правовой интеграции новых регионов России.

За день до возможного внепланового заседания парламента — во вторник, 21 февраля, — состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Оно пройдет в Гостином дворе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в послании глава государства сделает акцент на специальной военной операции (СВО), а также на вопросах экономики и социальной сферы.

Ранее внеплановое заседание Госдумы состоялось 3 октября. Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, изменения в работе депутатов были связаны с принятием решений по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.