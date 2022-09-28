В Госдуме анонсировали внеплановое заседание

Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября

Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об изменениях в работе парламента из-за принятия решений по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. По его словам, пленарные заседания Государственной Думы пройдут 3 и 4 октября.

«Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете», — подчеркнул Володин.

Большинство жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Украины проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.