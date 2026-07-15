Названы ключевые факторы для роста цен в России

Аналитик Корнев: Ключевым фактором роста цен остается ситуация на рынке топлива

Ситуация на рынке топлива и связанные с ней инфляционные ожидания, а также бюджетная политика остаются важными обстоятельствами, которые оказывают влияние на рост цен в стране. Ключевые факторы для инфляции в России назвал «Ленте.ру» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.

По мнению аналитика, июньские данные заметно повышают вероятность того, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне в 14,5 процента.

«Рост инфляции по итогам июня был связан с ситуацией на рынке топлива: потребительские цены выросли на 0,87 процента, а текущие темпы роста цен с исключением сезонности (SAAR) превысили 10 процентов. При этом, если исключить вклад топлива, базовая инфляция находится в диапазоне 4,5-5 процентов SAAR, что говорит об отсутствии пока вторичных эффектов. В этих условиях регулятор, вероятно, предпочтет занять осторожную позицию, чтобы оценить, не приведет ли рост цен на бензин к ускорению базовой инфляции и росту инфляционных ожиданий», — констатировал Корнев.

Рост цен на бензин пока не распространился на широкий круг товаров и услуг, но Банк России будет оценивать риск появления вторичных эффектов. Также проинфляционным фактором остается бюджетный импульс: несмотря на некоторое сокращение накопленного дефицита федерального бюджета за счет роста нефтегазовых доходов, ненефтегазовый дефицит остается повышенным, а Минфин уже подтвердил, что дефицит по итогам года превысит первоначальный план, полагает эксперт.

По итогам заседания совета директоров 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых, хотя от него ожидали более решительного шага. Представители регулятора констатировали, что пространство для смягчения денежно-кредитной политики в России сузилось вопреки росту бюджетных рисков.

