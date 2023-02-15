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09:06, 15 февраля 2023Россия

В Совфеде объяснили назначение внепланового заседания

Журавлев объяснил перенос заседания Совфеда рассмотрением изменений в Налоговый кодекс

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Совет Федерации перенес заседание на среду, 22 февраля, чтобы оперативно рассмотреть законы об изменениях в Налоговый кодекс. Об этом заявил сенатор Николай Журавлев, его слова приводятся в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Сенатор уточнил, что Совфед соберется, чтобы оперативно рассмотреть два закона, которые связаны с изменениями в бюджетное законодательство.

«Предполагается введение нового инструмента — специальных казначейских кредитов для регионов. (...) Субъекты России смогут воспользоваться этими средствами для реализации инфраструктурных проектов. Они также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов», — сказал Журавлев.

Он добавил, что также будет рассмотрен закон о регулировании отдельных вопросов налогообложения в нефтяной сфере. Предложенные изменения должны вступить в силу не позднее 1 марта, чтобы механизм эффективно работал с очередного налогового периода, уточнил парламентарий.

О том, что Государственная Дума и Совет Федерации соберутся на внеплановое заседание в среду, 22 февраля, стало известно 15 февраля. С утра заседание пройдет в нижней палате парламента, днем — в верхней. Впоследствии сенатор Вячеслав Тимченко уточнил, что заседание верхней палаты парламента будет посвящено принятию законов по правовой интеграции новых регионов России.

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Анастасия Шейкина
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