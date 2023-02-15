В Кремле ответили на вопрос о длительности послания Путина Федеральному собранию

Песков назвал формальностью то, что федеральные каналы отвели час на послание Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал формальностью то, что телеканалы отвели час на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом пишет ТАСС.

«Это формальность», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему телеканалы заложили час эфира на выступление российского лидера.

Ранее сообщалось о том, что послание Путина покажут на федеральных каналах 21 февраля в 12:00. При этом в сетке вещания Первого канала, «России 1» и НТВ указано, что выступление главы государства будет длиться один час, после чего в 13:00 начнется трансляция других программ.

Перед этим стало известно, что в послании Федеральному собранию будет сделан акцент на специальной военной операции. Среди других тем, которые затронет Путин, — экономика и социальная сфера.