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16:51, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

В Кремле ответили на вопрос о длительности послания Путина Федеральному собранию

Песков назвал формальностью то, что федеральные каналы отвели час на послание Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал формальностью то, что телеканалы отвели час на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом пишет ТАСС.

«Это формальность», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему телеканалы заложили час эфира на выступление российского лидера.

Ранее сообщалось о том, что послание Путина покажут на федеральных каналах 21 февраля в 12:00. При этом в сетке вещания Первого канала, «России 1» и НТВ указано, что выступление главы государства будет длиться один час, после чего в 13:00 начнется трансляция других программ.

Перед этим стало известно, что в послании Федеральному собранию будет сделан акцент на специальной военной операции. Среди других тем, которые затронет Путин, — экономика и социальная сфера.

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Евгения Наумова
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