Стало известно время показа послания Путина Федеральному собранию
Стало известно время показа послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что послание российского лидера покажут на федеральных каналах 21 февраля в 12:00. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1» и НТВ.
Выступление Путина будет длиться один час, после чего в 13:00 на каналах начнется показ других программ.
Ранее 15 февраля стало известно, что иностранные СМИ из недружественных стран не получат аккредитацию на послание российского президента. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, журналисты из недружественных стран смогут работать благодаря трансляции послания, которая будет идти в прямом эфире.
Перед этим Песков назвал темы послания Путина. По его словам, во время выступления президент сделает акцент на специальной военной операции. Среди других тем, которые озвучил пресс-секретарь, — экономика и социальная сфера.
Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком у главы государства. Путин также не выступил с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании по выборам президента.