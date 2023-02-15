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12:28, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

На послание Путина не пригласят журналистов из недружественных стран

Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не получат аккредитацию на послание Путина

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globalloookpress.com

Иностранные СМИ из недружественных стран не получат аккредитацию на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в среду, 15 февраля, сообщило РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать», — высказался он о присутствии на послании иностранных журналистов.

Песков добавил, что представители СМИ из недружественных государств по-прежнему смогут работать, смотря трансляцию в прямом эфире по любому каналу.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. По словам пресс-секретаря президента, в послании Путин сделает акцент на специальной военной операции, а также на вопросах экономики и социальной сферы.

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Олег Давыдов
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