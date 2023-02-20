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12:20, 20 февраля 2023Россия

В Кремле рассказали о работе Путина над посланием

Представитель Кремля Песков заявил, что президент Путин еще работает над посланием

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 февраля, все еще работает над посланием Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Степень готовности текста послания в Кремле не уточнили.

«Путин работает над посланием. Вы знаете, завтра в полдень в Гостином дворе он огласит это послание. Сегодня ведется подготовка», — рассказал Песков.

Ранее в Госдуме призвали не ждать «волнующих решений» после послания президента. Известно, что глава государства сделает акцент на специальной военной операции, а также на вопросах экономики и социальной сферы.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком у главы государства.

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Марк Леонов
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