В Госдуме призвали не ждать «волнующих решений» после послания президента

Депутат Картаполов призвал не ждать от Думы «волнующих решений» после послания президента

На заседание Думы 22 февраля, которое пройдет после послания президента Федеральному собранию, вряд ли будут вынесены важные решения в военной области. Об этом РБК сказал глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Мы не знаем содержания послания, но, по нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество», — подчеркнул депутат. Он добавил, что ждать объявления крупных решений по военной операции на Украине не стоит.

Парламентарий также отметил, что заседание 22 февраля — плановое, и повестка заседания уже сверстана, в нее вошли законопроекты из предыдущего плана работы Госдумы.

В системе обеспечения законодательной деятельности заседание Госдумы намечено на 12 часов 22 февраля. При этом в Совете Федерации сообщили о внеплановом заседании верхней палаты парламента.

21 февраля, за день до внепланового заседания, состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства сделает акцент на специальной военной операции, а также на вопросах экономики и социальной сферы.