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12:24, 20 февраля 2023Россия

В Кремле заявили о присутствии участников СВО на оглашении послания Путина

Песков: участники СВО будут на оглашении послания Путина Федеральному собранию

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине будут присутствовать на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что также мероприятие посетят депутаты и сенаторы. Иностранных журналистов приглашать на оглашение послания не будут, напомнил Песков.

17 февраля в Кремле подчеркивали, что во время послания Федеральному собранию Путин будет защищен от вирусов. Тогда журналисты обратили внимание Пескова на рост заболеваемости вирусными инфекциями и наличие больничных у многих депутатов Госдумы. В ответ пресс-секретарь заверил, что российский президент будет защищен от возможности заразиться.

Владимир Путин выступит с послание Федеральному собранию 21 февраля. В Кремле рассказали, что глава государства сделает акцент на спецоперации, а также на вопросах экономики и социальной сферы.

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Анна Щербакова
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