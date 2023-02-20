В Кремле заявили о присутствии участников СВО на оглашении послания Путина

Песков: участники СВО будут на оглашении послания Путина Федеральному собранию

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине будут присутствовать на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что также мероприятие посетят депутаты и сенаторы. Иностранных журналистов приглашать на оглашение послания не будут, напомнил Песков.

17 февраля в Кремле подчеркивали, что во время послания Федеральному собранию Путин будет защищен от вирусов. Тогда журналисты обратили внимание Пескова на рост заболеваемости вирусными инфекциями и наличие больничных у многих депутатов Госдумы. В ответ пресс-секретарь заверил, что российский президент будет защищен от возможности заразиться.

Владимир Путин выступит с послание Федеральному собранию 21 февраля. В Кремле рассказали, что глава государства сделает акцент на спецоперации, а также на вопросах экономики и социальной сферы.